Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özür Özel'in, bugün (29 Mart) Kuşadası'nda yapılan 101'inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde gerçekleştirdiği konuşması sebebiyle soruşturma başlattı.
Başsavcılığın, Özel'in konuşmasında kullandığı ifadeleri, "Cumhurbaşkanına hakaret" kapsamında değerlendirerek soruşturmayı re'sen başlattığı öğrenildi.
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Özel'in konuşmasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuna ilişkin 299. maddesi kapsamında değerlendirilerek, soruşturma başlatıldığı açıklandı.