CHP’de mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı sonrası sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün Genel Merkez’de Özgür Özel başkanlığında kapalı grup toplantısı yapıldı.

Toplantıda yapılan seçimde Özgür Özel Grup Başkanı olarak seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi.

Grup Başkanlığı seçimin hukuki bir sorun çıkmaması için yapıldığı öğrenildi. Çünkü mevcut görevlendirmeye göre Özgür Özel CHP'nin Grup Başkanıydı.

Özel, bugün saat 11.00’de milletvekillerini Genel Merkez’de kapalı grup toplantısına çağırmıştı. Özel, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.