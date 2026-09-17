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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 18 Eylül Cuma günü Bursa'da gerçekleştireceği programın ayrıntıları belli oldu. Özel'in kentteki temasları sabah saatlerinde başlayacak ve akşam düzenlenecek yürüyüşle sona erecek.

Özel, saat 10.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek iş insanları buluşmasına katılacak. Ardından işçilerle bir araya gelecek.

ESNAFI ZİYARET EDECEK

Özgür Özel, saat 13.05'te Ulu Camii'nde cuma namazını kılacak. Namazın ardından saat 13.45'te Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

İNCİR ÜRETİCİLERİYLE BULUŞACAK

Özel'in Bursa programındaki bir diğer adres Fadıllı Köyü olacak. Saat 16.00'da incir üreticileriyle bir araya gelecek olan Özel, burada üreticilerle görüşecek.

PROGRAM YÜRÜYÜŞLE TAMAMLANACAK

Özel, Bursa temaslarının son bölümünde saat 19.00'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Acıbadem Kavşağı arasında düzenlenecek yürüyüşe katılacak. Yürüyüşün ardından Özel'in bir konuşma yapması bekleniyor.