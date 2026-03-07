İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının 96’ncısı Karaman’da yapıldı.

Karaman Aktekke Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, 350 gündür Silivri’de, cezaevinde buluınan İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanları lehine sloganlar attı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karaman’da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel iktidara seslenerek, "Buradan haykırmak isteriz ki artık kale siyaseti bitmiştir. Hiçbir yer kimsenin kalesi değildir. Karaman olsa olsa milletin kalesidir" ifadelerini kullandı.

Özel, açıklamasının devamında şunları söyledi,

Hakikaten bu Karaman AK Parti'nin yapmadıkları olacak iş değil. Eski Kemal Sunal filmlerine dönmüş. 'Artık bu kadar da olmaz' dedirtiyorlar.

‘20 BİN LİRA MAAŞLAR KAYNAMIYOR ÇORBA’

Erdoğan fakir sevmez, zengin sever. Ben ise milletin fakir olmasını sevmem. İktidar olacağız, fakirliği bitireceğiz. Erdoğan gibi ülkedeki emeklilerin dörtte üçü en düşük maaş alanlar olmayacak. Kira emekliye gelince onlara yok. İkramiye 4 bin TL. Öyle oturduğun yerden konuşmak kolay. Gel burada -4 derece havada konuş. 20 bin lira maaşla kaynamıyor çorba.

‘2016’DA HAVALİMANI SÖZÜ VERMİŞLER’

2016'da havalimanı sözü vermişler. Öngördükleri maliyet 1.6 milyar lira. Kaç para ayırmışlar? Bin lira. Bin lira! Sonra her yıl bin lira, 2 bin lira... Bu sene çok büyük zam yapmışlar, 20 bin lira koymuşlar ödenek kalemine Karaman Havalimanı diye. Arkadaşlar hesap yaptı, bu seneki kadar her sene para koyarlarsa 80 bin yıl sonra bitiyor Karaman Havalimanı. 80 bin yıl sonra! Adam havalimanı yapacak, 1.6 milyar maliyet var, bir asgari ücret bir yılda para koyuyor oraya. Ve daha bir çakıl taşı bile yerinden oynatmış değiller.

Sertavul Tünelleri'ni takip ediyoruz. Karaman ekonomisi için, bölge ekonomisi için, Mersin Limanı'na ulaşmanın hızlanması için çok önemli görüyoruz, bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Bozkır-Hadim-Adiller yolu 24 yıldır yapılamamış. Bu yol için de bütçeye sadece 10 bin lira, yarım asgari ücret koymuşlar. Yani Bozkırlılar, Hadimliler, Adilliler bilsin ki bu sene de niyetlerinde o yolu yapmak yok, ödenek ayırmamışlar.

Biz Karaman'ın sorunlarını biliyoruz. Karaman'ımızın bütün sıkıntılarının çözümlerini biliyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve buradan söz veriyoruz. Karaman'da hem Karamanlıların yüzü gülecek, hem Karaman'ın çehresi değişecek, hem de Karaman Türkiye'nin dikkat çeken, görülmek istenen, memurların tayin olmak istediği eskisi gibi şirin mi şirin, güzel mi güzel, zengin mi zengin harika bir yeri olarak tekrar Türkiye'de, bu İç Anadolu'da pırıl pırıl parlayacak. Pırıl pırıl parlayacak!