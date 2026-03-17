CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığını açıklayacak. Bakanlara verilen 1 aylık süre doldu. Ancak buna rağmen Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıklamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yken başlattığı soruşturmalar sonrası CHP'nin mal varlığına dikkat çektiği Akın Gürlek, bugüne dek hakkında yazılanlarla ilgili bir açıklama yapmadı. Mal varlığını açıklamayan Gürlek'in Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşmasının ardından ne diyeceği şimdiden merak konusu.

"LİSTE AKP'DEN GELDİ"

CHP lideri Özgür Özel, Akın Gürlek'in mal varlığının olduğu listenin AKP'den geldiğini iddia etti. Daha önceki açıklamalarında gürlek'in maaşı ve mal varlığı arasında büyük uçurum olduğunu ima eden Özel'in bugün açıklayacağı liste merak ediliyor