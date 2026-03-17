Galatasaray, bu sezon yaptığı yeni transferle adeta göz kamaştırıyor. Napoli’den Victor Osimhen’in bonservisini 75 milyon Euro’luk bir bedelle alan sarı kırmızılılar, Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo, Noa Lang (Kiralık), Sacha Boey (Kiralık) gibi dünya yıldızı isimleri kadrosuna kattı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanır mı? Yapay zeka taraftarları havalara uçuracak
Temsilcimiz Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans sergiliyor. Son 16 turundan İngiliz devi Liverpool ile eşleşen aslanlar, geçtiğimiz hafta İstanbul’daki maçı 1-0 kazandı. Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir mi? Yapay zekaya sorduk…Derleyen: Baran Yalçın
LİVERPOOL'U İSTANBUL'DA 1-0 İLE GEÇTİLER
Galatasaray kurduğu kadro ile devler ligi arenasında da dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24’e kalan aslanlar, Son 24 turunda İtalyan Devi Juventus’u geçmeye başardı. Son 16 turunda ise İngiliz devi Liverpool ile eşleşen Sarı kırmızılılar, ilk maçı İstanbul’da 1-0 kazanmayı bildi.
Milyonlarca taraftar, Liverpool galibiyeti sonrası acaba Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir miyiz? Diye düşünüyor. Peki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilir mi? Yapay zekaya sorduk…
İHTİMAL DÜŞÜK
Yapay zeka Grok, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali elbette olduğunu ancak gerçekçi bir değerlendirmeyle bu ihtimalin oldukça düşük göründüğünü söyledi.
CİMBOMUN LİVERPOOL'U GEÇME ORANI YÜZDE 49
Galatasaray’ın 2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool ile eşleştiğini hatırlatan Grok, “İlk maçı İstanbul'da 1-0 kazandılar ve rövanş maçı 18 Mart 2026'da Anfield'da oynanacak. Bu avantajla turu geçme ihtimalleri Opta'ya göre %49” değerlendirmesinde bulundu.
GALATASARAY NASIL KAZANIR?
Liverpool gibi bir devi elemenin zor olacağını belirten Grok, “Galatasaray nasıl Kazanır? İlk maç avantajı var, ama deplasmanda savunma disiplini ve kontrataklarla skoru korumaları lazım” ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın çeyrek Finale ulaşma ihtimalinin Opta'ya göre %14 olduğunu belirten yapay zeka, “Burada daha güçlü takımlar (örneğin Real Madrid, Arsenal, Bayern) devreye girebilir. Kazanmak için yıldız oyuncular (Icardi, Osimgen gibi) formda olmalı, teknik direktör Okan Buruk'un taktiksel üstünlüğü şart” değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray’ın yarı finale ulaşma şansının %3 olduğunu belirten Grok, Bu aşamada favori takımlarla (Barcelona, Manchester City vb.) karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu, sakatlıksız bir kadro ve şans faktörünün önemli olacağını belirtti.
Wembley'deki finalde oynanacak finalde tek maçta zafer kazanılması gerektiğini belirten yapay zeka, Galatasaray’ın tarihinde bir kez UEFA ve Süper kupası kazandığını hatırlatarak, Galatasaray’ın matematiksel olarak şampiyon olma ihtimali olduğunu belirtti.