CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Turpun Küçüğü' isimli basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlığını açıkladı. Özel'in iddiasına göre Akın Gürlek'in öne sürülen mal varlığını edinebilmesi için 190 yıl hiç para harcamadan çalışması gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, savcıyken aldığı mülkler:

1- İstanbul Kartal Esentepe Avrupa Konutları'nda villa.

Değeri: 26 milyon 250 bin lira.

2- İstanbul Kartal Esentepe Avrupa Konutları'nda ikinci bir villa.

Değeri: 26 milyon 250 bin lira.

3- İstanbul Beykoz, Çavuşbaşı Mesa Orman’da villa.

Değeri: 85 milyon lira.

4- Avcılar Firüzköy’de Bizim Evler projesinde daire.

Değeri: 15 milyon 500 bin lira.

5- Tuzla Marin City’de daire.

Değeri: 10 milyon lira.

6- Ankara Çankaya’da, Park Joven Sitesi’nde ev.

Değer: 35 milyon 500 bin lira.

7- Çankaya Lodumlu’da VIP Tower Beytepe projesinde ev

Değe: 25 milyon lira.

8- Çankaya Lodumlu’da, Mahall Ankara’da daire.

Değer: 17 milyon 500 bin lira.

9- Çankaya Lodumlu’da Mira Rezidans’ta daire

Değer: 23 milyon lira.

10- İzmir Konak’ta Mahall Bomonti’de daire.

Değeri: 27 milyon lira.

11- İzmir Konak’ta Mahall Bomonti’de ikinci bir ev.

Değeri 27 milyon lira.

12- Çanakkale Gelibolu’da arsa.

Değeri: 7 milyon 500 bin lira

SATTIĞI MÜLKLER

1- Esenyurt Çınar’daki N Live Residence’ta daire.

Değeri: 7 milyon 750 bin lira.

2- Küçükçekmece Halkalı, Tema İstanbul Projesi’nde daire.

Değeri: 43 milyon 5 bin lira.

3- Üsküdar Altunizade’deki Acıbadem Konutları’nda daire.

Değeri: 47 milyon 5 bin lira.

4- Ankara Çankaya’da, Lodumlu’da Bey Terrace Sitesi’nde daire.

Değeri: 27 milyon 750 bin lira.

AYRINTILAR GELECEK...