CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin grup başkanı seçilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

Parti içinde sonuna kadar kalacağız. Biz halkta olduğumuz müddetçe hiçbir sıkıntı olmaz.

3 yıl önce grup başkanı seçilmiştim. 5 ay sonra da yapılan kongrede Genel Başkan seçildim. Grup iç yönetmeliğimize göre Genel Başkan, otomatik olarak Grup Başkanı'dır.

Malum tartışmalı, hukuken tanımadığımız, hiçbir hukukçunun savunmadığı butlan kararı çıktı. Bu karar çeşitli birimlere yollandı. Bu kararın Meclis'e de yollanması ve kıymetlendirilmesi ihtimali, Grup Başkanlığı'nda boşalma olacağı noktasına işaret edebilirdi.

Grup Başkanlığı boşalırsa ilk kapalı grup toplantısında seçim yapılmalı. Arkadaşlarımızın önerisiyle yeniden seçim oldu. 110 arkadaşımızın desteğiyle yeniden seçildim. Bir boşluk yaratılma ihtimaline karşı yaptık. Butlan kararının ardında 90 milletvekili var. 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görüldü. CHP'de bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışma yok. Hep beraber bu kararı aldık.

Ben partinin seçilmiş Genel Başkanıyım. Hem de bir kez daha seçilmiş Grup Başkanı'yım. Grup Başkanı, CHP'yi her istediğinde grup toplantısına çağrılabilir. Salı günü yaptığımız grup toplantıları da açık ya da kapalı toplantılardır. Bu toplantıya grup başkanı başkanlık eder. Sahadaki, sokaktaki, üyelerdeki duygu durumuna bakıldığında partide Genel Başkan değişikliği olduğunu hiçbir üye kabul etmiyor.

Kılıçdaroğlu'nun AK Parti yargısının göreve geri getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip de grup toplantısında konuşma yapmak ya da benden grup kürsüsünü teklif etmemi bekleyeceğini düşünmüyorum.

Uzlaşma oldu, biri Genel Başkan, biri Grup Başkanı olacak deniyor; böyle bir uzlaşı yok. Biz butlan kararını tanımıyoruz, o yüzden uzlaşacak hali yok. Şöyle bir uzlaşı elzem: O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi... Bir an önce kurultay kararının alınması gerekiyor. Partiyi 40 gün içinde kurultaya götürürüz, sonra bu kâbus biter, iktidar yürüyüşü başlar.

Kendisi 'en uygun' zamanda kurultay yapalım dedi, ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğunu ifade ettim. Bu çerçevede arkadaşlarımız görüşürler ve en doğru karar verilir. Burada hiç şüphe yok ki en uygun zaman, en kısa zamandır. Hiç istemediğimiz bu dönemden partimizi hızla çıkarmak durumundayız.

Daha önce defalarca Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm, yine görüşürüm ama 40 gün sonra kurultay kararına yönelik gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki Genel Başkan ile oturur sohbet de ederiz ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra...

Kurultay kararı alınırsa Kılıçdaroğlu ile görüşürüz.

