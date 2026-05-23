Yargıtay’dan emsal kiracı kararı: Bir dönem sona eriyor

"Duvarlara kasıtlı bir zarar verilmediyse, sadece zamanın getirdiği doğal solmalar, olağan eskimeler veya tavan kirlenmeleri yaşandıysa bu durum kiracının suçu değildir. Doğal kullanımın getirdiği bu tür yıpranmaların ve boya masraflarının muhatabı tamamen ev sahibidir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de verdiği emsal kararla, kontrata yazılsa bile boya-badananın kiracı için bir zorunluluk teşkil etmeyeceğine hükmetmiştir. Kanuna göre duvar boyasının solması, küçük çizikler veya parkelerin matlaşması kiracının doğal sorumluluk alanı dışındadır."