Milyonlarca çalışanın gözü kulağı temmuz ayında yapılacak olası bir ücret iyileştirmesindeyken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan adeta tokat gibi bir asgari ücret analizi geldi.

TÜRK-İŞ’in Mayıs 2026 verilerini paylaşan Erdursun, 28 bin 75 TL olan net asgari ücretin, 35 bin 174 TL’ye ulaşan açlık sınırının altında kaldığını belgeledi. 2002-2026 dönemini kapsayan tarihi kırılımları tek tek ortaya koyan Erdursun, "Net asgari ücret, yoksulluk sınırının ise yalnızca yüzde 24’ünü karşılayabiliyor" diyerek iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

MAYIS 2026: AÇLIK SINIRI 35 BİN TL’Yİ DEVİRDİ!

Özgür Erdursun’un paylaştığı verilere göre, Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye'deki güncel geçim endeksleri şu şekilde netleşti:

Net Asgari Ücret: 28.075 TL

Açlık Sınırı: 35.174,85 TL

Yoksulluk Sınırı: 114.576,10 TL

Bu veriler doğrultusunda Erdursun, çarpıcı bir gerçeğin altını çizerek; "Net asgari ücret, açlık sınırının ancak yüzde 80’ini karşılayabiliyor" dedi. Yani evine sadece tek asgari ücret giren 4 kişilik bir aile, karnını doyurabilmek için bile her ay borçlanmak zorunda kalıyor.

ASGARİ ÜCRETİN SATIN ALMA GÜCÜ RAPORU

Mutfak masrafını karşılama oranı: Net asgari ücret, açlık sınırının ancak %80'ine yetiyor.

İnsanca yaşam maliyetini karşılama: Net asgari ücret, yoksulluk sınırının yalnızca %24'ünü buluyor.

2002 - 2026 DÖNEMİ: 25 YILLIK SEFALETİN SEYRİ

Erdursun, paylaşımında asgari ücret ile açlık-yoksulluk sınırı arasındaki makasın son 25 yıldaki inişli çıkışlı seyrine dikkat çekerek şu tarihsel kırılımları aktardı:

AÇLIK SINIRI AÇISINDAN SEYİR:

2002 yılında açlık sınırı, net asgari ücretin %89 üzerindeydi.

2021 yılında açlık sınırı ile net asgari ücret neredeyse eşitlendi. Erdursun, "Son 25 yılda asgari ücret açlık sınırına en fazla 2021 yılında yaklaşabildi" notunu düştü.

2022 yılında açlık sınırı yeniden fırlayarak asgari ücretin %41 üzerine çıktı.

2026 Mayıs itibarıyla ise açlık sınırı, net asgari ücretin %25 üzerinde seyrediyor.

YOKSULLUK SINIRI AÇISINDAN SEYİR:

2002 yılında yoksulluk sınırı, net asgari ücretin %552 üzerindeydi.

2021 yılında ekonomi politikalarındaki dönemsel etkiyle bu fark %226’ya kadar geriledi.

2022 yılında krizin derinleşmesiyle fark yeniden %361’e yükseldi.

2026 Mayıs itibarıyla yoksulluk sınırı, net asgari ücretin %308 üzerinde bulunuyor.

"Hiçbir Dönemde İnsanca Yaşam Seviyesine Ulaşamadı"

Sosyal güvenlik uzmanı Erdursun, veriler ışığında yaptığı durum tespitinde asgari ücretin yapısal bir yetersizlik kronikliğine dönüştüğünü vurguladı. Erdursun, yoksulluk sınırı açısından bakıldığında, "hiçbir dönemde dört kişilik bir ailenin insanca yaşam maliyetini karşılayabilecek seviyeye ulaşamadığını" belirterek sabit gelirlilerin sistem tarafından adeta açlık sarmalına mahkum edildiğini ifade etti.

Erdursun'un paylaşımı ise şöyle;