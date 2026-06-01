Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay merakla beklenen Mayıs 2026 dönemine ait Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Ortaya çıkan son veriler, hayat pahalılığı karşısında ezilen ücretli çalışanların ve emeklilerin omuzlarındaki yükün ne kadar ağırlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

TEK BİR KİŞİYE 45 BİN TL YETMİYOR

TÜRK-İŞ’in piyasa gerçeklerini yansıtan araştırmasında, hane bütçelerini sarsan yeni eşikler şu şekilde kayda geçti:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken minimum aylık gıda harcaması 35 bin 174 TL’ye fırladı. Mutfak masraflarının yanı sıra kira, faturalar, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi bir insanın insanca yaşaması için zorunlu olan tüm harcamaları kapsayan toplam tutar 114 bin 576 TL oldu.

Bekar bir işçinin, sadece kendi hayatını idame ettirebilmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı ise 45 bin 488 TL’ye ulaştı.

MUTFAK ENFLASYONUNDA 5 AYLIK FATURA AĞIRLAŞTI

Araştırmanın can alıcı noktalarından biri de fiyat artışlarının hane bütçelerine getirdiği ek yük oldu. Mayıs ayında mutfak enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,70 artış gösterdi. Bu küçük görünen oran, yıllık bazda yüzde 40,18’lik bir yükselişe işaret ediyor.

Sadece son bir ayda, bir ailenin mutfak masrafı tam 588 TL arttı. 2026 yılının ilk 5 ayında gıda harcamalarında yaşanan kümülatif artış yüzde 16,69’u bulurken, yılbaşından bu yana aile bütçelerine binen ek mutfak yükü 3 bin 950 TL’ye ulaştı. TÜRK-İŞ, maaş zamlarının bu hız karşısında eridiğini ve halkın satın alma gücünün dibe vurduğunu vurguladı.

MAYISTA MUTFAKTA NE DEĞİŞTİ?

Mayıs ayı harcamalarında özellikle temel gıda maddelerindeki hareketlilik dikkat çekti. Rapora göre mutfak tezgahındaki son durum özetle şöyle:

Süt fiyatları sadece bir ayda yaklaşık yüzde 6 oranında zamlanırken, bu durum peynir ve yoğurt etiketlerine de doğrudan yansıdı. Bayram Yaklaşan Kurban Bayramı'nın piyasadaki etkisi erken hissedildi; kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket grafiklere yansıdı.

Kırmızı etteki yükselişe tezat olarak tavuk eti fiyatlarında bu ay gerileme yaşandı. Mevsim geçişinin etkisiyle meyve ve sebze fiyatlarındaki artışın frenlenmesi, mutfaktaki yangının daha da büyümesini engelleyen tek olumlu gelişme oldu.