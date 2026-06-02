Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kalan Hakan Safi transfer çalışmalarında gaza bastı.

Kongre üyelerine yönelik düzenlenen organizasyonda transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Hakan Safi, sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

İKİ DÜNYA YILDIZI İSTANBUL'A GELDİ'

"Fenerbahçe'ye dünya yıldızları getireceğim demiştim. İki tanesi İstanbul'a geldi." diyen Hakan Safi, "Bu gece dışarıda değil, kapalı bir yerde görüşeceğim." ifadelerini kullandı. Safi ayrıca "İki milli oyuncu ile de anlaştım." dedi.

'ISLAK İMZA OLMADAN İSİM AÇIKLAMIYORUM'

Seçim öncesinde ses getirecek transferler açıklayacağını belirten Hakan Safi, "Seçime kadar 2-3 dünya yıldızı getireceğimi dedim. Sizlere mahçup olmamak için isimleri ıslak imza olmadan açıklamayacağım." diye konuştu.