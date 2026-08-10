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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda kendisine yönelik olası bir operasyon ihtimaline karşı aldığı uyarıları ve yaptığı hazırlıkları anlattı.

"İKİ AYDA BİR, ÜÇ AYDA BİR KARŞILAŞIYORUM"

Çelik, ne zamandır bu yönde uyarılar aldığı sorusuna, yaklaşık iki ya da üç ayda bir benzer telefonların geldiğini belirterek yanıt verdi.

Kendisine, "Yarın sana gelebilirler, hazır ol" şeklinde uyarılar yapıldığını söyleyen Çelik, olası bir gözaltı durumuna karşı yakın çevresiyle de bazı düzenlemeler yaptığını anlattı.

AVUKATI VE KOMŞUSUYLA ÖNCEDEN KONUŞTU

Çelik, yaşadığı sitede bulunan bir avukatıyla önceden konuştuğunu, sabah erken saatte kendisini araması halinde avukatının durumu anlayacağını belirtti. Benzer şekilde bir komşusuyla da olası bir durum karşısında nasıl hareket edeceklerini konuştuklarını ifade etti.

KAPI ÇALINCA "GELDİLER" SANDI

Yaşadığı bir olayı da anlatan Çelik, bir sabah banyodayken kapı zilinin çaldığını ve ilk anda kendisini almaya geldiklerini düşündüğünü söyledi.

Musluğu kapatarak banyodan çıkmaya hazırlandığını belirten Çelik, kısa süre sonra fikrini değiştirerek, "Geldilerse geldiler, beklesinler" dediğini aktardı.

"TÜRKÜMÜZÜ SÖYLER GİDERİZ"

Çelik, ardından yeniden musluğu açtığını ve birkaç türkü söyledikten sonra hazırlanarak kapıya gittiğini anlattı. Ancak kapıyı açtığında gelenlerin kendisini almaya erken gelen koruması ve şoförü olduğunu gördüğünü söyledi.

Olası bir gözaltı ihtimalini psikolojik olarak kanıksayıp kanıksamadığı sorulan Çelik, "Türkümüzü söyler gideriz. Ne olacak ya? Bir sürü arkadaşımız ağır şartlar altında bedel ödüyor" ifadelerini kullandı.