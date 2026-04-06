İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması ve yerine Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Hasan Basri Akdemir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Gürsel Tekin'i kişisel YouTube kanalındaki programına davet etti.

Gürsel Tekin Akdemir'in teklifini kabul ederek "Davetiniz için teşekkür ederim. Memnuniyetle kabul ediyorum. Sizin gibi kıymetli bir gazetecinin programında Sayın Özgür Çelik’le birlikte tüm gerçekleri, açık ve seviyeli bir şekilde konuşmaya varız. Kirli medyada yer bulamadığımız gerçekleri, sizin YouTube kanalınızda dile getirmekten büyük memnuniyet duyacağım. Programı dört gözle bekliyorum." dedi.

"EĞER KAYYUM MESELESİYLE İLGİLİ PROGRAM YAPMAK İSTERSENİZ..."

Özgür Çelik ise Akdemir'in teklifini reddederek 'kayyum' vurgusu yaptı." Çelik "AK Parti’nin il başkanını davet ederseniz onunla konuşmak isterim. Eğer kayyım meselesiyle ilgili bir program yapmak isterseniz de Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer ile oradaki kayyımı davet edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik'in açıklamasının tamamı şöyle:

“Nazik davetiniz için teşekkür ederim. ‘Büyük Karşılaşma’ diye tabir edebileceğimiz bir davet olarak bu teklifinizi İstanbul’un seçilmiş il başkanı olarak kabul etmem mümkün değil. Ancak ‘Büyük Karşılaşma’ diyeceksek İstanbul’u, İstanbul’un sorunlarını, ekonomisini, Türkiye’yi, eğitimi, yozlaşmayı, liyakatsizliği konuşmak için İstanbul’da bir muhalefet partisi var, AK Parti… AK Parti’nin il başkanını davet ederseniz onunla bunları konuşmak isterim. Eğer kayyım meselesiyle ilgili bir program yapmak isterseniz de Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer ile oradaki kayyımı davet edebilirsiniz." dedi.