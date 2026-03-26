CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığıyla bilinen ve İstanbul'a kayyum olarak atanan, ardından bu görevi kabul ederek parti içinde büyük tartışmaların aktörü olan Gürsel Tekin hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Gürsel Tekin'in Kadıköy Belediye Başkanlığı için partiye adaylık başvurusu yaptığını söyleyen ve Tekin'in başvuru belgesini gösteren Çelik, "Seçim dönemi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Özgür Özel, İl Başkanı Özgür Çelik... Bakın Gürsel Tekin bu süreçte Kadıköy Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapmış. Yani bizimle çalışmak, mücadele etmek istemiş. Aday gösterilmeyince de partiyi karşısına almış" dedi.

Özgür Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'NAMUSUMLA GİDER SANDIK GÖREVLİSİ OLURDUM'

Şimdi çıkıp 'Ben gerçek CHP'liyim diyor. Bakın ben bu partide misyonumu tamamladığımda, partim bana artık görev vermediğinde giderim oturduğum mahallede bu partinin üyesi olarak namusumla şerefimle sandık görevlisi olurum.

'GERÇEK CHP'LİLİK O KARARI TANIMAMAKTIR'

Siz gideceksiniz Özgür Özel liderliğinde, İmamoğlu'nun başkanlığında ben bu partinin belediye başkanı olmak istiyorum diyeceksiniz. Parti sizi aday göstermeyince istifa ettim diyerek tweet atacaksınız. Sonra istifa da etmeyeceksiniz o tweet orda duracak. Bu mu gerçek CHP'lilik. Gerçek CHP'lilik, siyasi baskı altında verilen bir mahkeme kararını tanımamaktır.

GÜRSEL TEKİN: CHP'NİN ÇIKARLARINI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTUYORUZ

Gürsel Tekin ise Özgür Çelik'in daha önceki açıklamalarına, "Biz CHP’nin çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuğumuz için susuyoruz, sineye çekiyoruz. Partimizi seven herkesin bu gerçeği görmesini ve partimizin birliğini korumasını diliyorum." diyerek yanıt vermişti.