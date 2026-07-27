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Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin büyük kurultayı genel seçim sonrasına bırakacak stratejik bir yol haritası izlediği gözlenirken, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında taktik savaşları hız kesmeden devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN HEDEFİ KURULTAYI SEÇİM SONRASINA ERTELEMEK

Özel ve ekibinin uzun vadeli birleşme planına karşılık, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin isi kendi stratejik hattını ördüğü görülüyor. Kılıçdaroğlu kanadının odak noktasını, aldığı ihraç kararları ve görevden almalar göz önüne alındığında rakip grubun örgütlerde ve kurultayda mevzi kazanmasının engellenmesi oluşturuyor.

Edindiğim bilgilere göre Kılıçdaroğlu’nun ana hedefi, büyük kurultayı genel seçim sonrasına erteleyecek bir yol haritası izlemek. Seçim sonrasına kadar geçecek süreçte partinin üye ve delege yapısını tam anlamıyla kontrol altında tutmayı planlayan Kılıçdaroğlu cephesi, Özel ekibinin CHP içerisindeki hamle alanını kısıtlamayı ve bu birleşme senaryosunu boşa çıkarmayı amaçlıyor.

ÖZEL’İN UZUN VADELİ BİRLEŞME STRATEJİSİ: CHP YENİ’DEN Mİ?

CHP’den ayrılarak YENİ Parti çatısı altında birleşen Özel kanadının ise iki partinin gelecekte tek çatı altında buluşmasını hedefleyen planlı ve uzun soluklu bir kongre stratejisi izlediği belirtiliyor.

Bu senaryoya göre, CHP’de gerçekleştirilecek büyük kurultayı bekleyecek olan Özgür Özel cephesi, taban ve delege yapısını kontrol edebilecek güçteki kadrolarını parti içerisinde bırakarak kongre sürecine yön vermeyi amaçlıyor.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL’İN İŞARET ETTİĞİ İSİM Mİ OLACAK?

Stratejinin ilk adımı olarak CHP'den istifa ettirilmeyen Özelci ekip, kongrelerde aday çıkararak il ve ilçe başkanlıklarını kazanmayı ve belediyelerdeki etkinliği sürdürmeyi hedefliyor.

Büyük kurultay aşamasında ise Özgür Özel’in bizzat işaret edeceği bir isim genel başkanlığa aday gösterilerek örgüt desteğiyle genel başkan yapılacak. Bu hedefin tamamlanmasının ardından YENİ Parti ile CHP’nin hukuki ve siyasi birleşmesinin önünün tamamen açılacağı ifade ediliyor. Bu demek oluyor ki; CHP’nin gideceği kurultay bir nevi birleşme kurultayının da ilk adımı olacak…