CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

CHP lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Meclis'e sunulması beklenen emekli maaşlarına yönelik önerge hakkındaki "Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza alet olmayız. Türkiye'nin sorunlarına yönelik önerileriniz varsa paylaşın da görelim" ifadelerine yanıt verdi.

Özel, "O halde önergeyi siz verin biz destekleyelim" dedi.

MHP sert çıkan Özel, "Hem sefalet ücreti deyip hem de AK Parti'ye giden oylar ittifakta kalsın, emekliyi ezen düzen devam etsin. Bu kara düzeni değiştireceğiz Devlet bey, bitiyor bu kara düzen. Herkes tarafını yeniden belirleyecek. AK Parti'nin kara düzenine destek veren AK Parti'yle birlikte tarihin kara deliğine gider" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNE REVA MI'

Bahçeli'nin "Önüne gelen Bihter olmuş önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş. Bu hallere nasıl düştük? Yaşanılanlar Müslüman Türk milletine reva mıdır?" sözlerine karşılık Özel, "Dağılan pazarlarda çürümüş sebze ve meyveyi toplamak şanlı Türk milletine yakışıyor mu? 200 liralık otellerde sefalet çekmek şanlı Türk milletinin emeklisine yakışıyor mu? Mandıranın, kasabın önünden geçememek; torunu karne getirince halının püskülünü saymak Türk milletine yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Özel'in grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

"Hafta sonu deprem bölgesinde, Hatay’daydık. Aslında bir 6 Şubat - 7 Şubat arası, depremin olduğu hafta deprem bölgesinde olacağız.

Hatay’da bir miting yapma, Nisan ayı için planladığımız bir durumdu. Ancak Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesine gitmesi, orada söyledikleri söylemedikleri, yaptıkları yapmadıklarıyla Hatay’da büyük bir infial oluştu.

'YÜREĞİN YETİYORSA BERABER HATAY'I GEZELİM'

Mutlaka Genel Başkanımızı, doğruları konuşmak ve Hatay’ın duygularına ses olmak için burada bir mitingde olması lazım dediler. Biz de kalktık geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay’a gittik.

Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesiyle ilgili şöyle bir muradı var. Deprem bölgesinde tüm sorunlar çözülmüş, tüm sıkıntılar bitmiş, herkesin keyfi yerindeymiş, kimsenin derdi, tasası, endişesi, isyanı yokmuş ve buna bölge ses çıkarmasın, geri kalan 70 il de buna inansın, bu da Erdoğan’ın hanesine olumlu yazsın. Bütün hesap bu. Yüreğin yetiyorsa gel 6 Şubat'ta beraber Hatay'ı gezelim.

'FARKLI GÖRÜŞLERİMİZ OLABİLİR AMA...'

Emekliler geldi, Meclis kulislerinde 300 emekli grubumuzun nöbetçilerini ziyaret etti. Bine yakın emekçiyle, emekliyle birlikte emekliler için onurlu yaşam toplantıları yapıldı. Oradan buraya yürüyüşler oldu. Türkiye'nin dört bir yanında yağmur altında, kar altında emekliler bu eyleme etkileşim verdiler, destek verdiler. Hep birlikte takip ettik.

Bu süreç zarfında çok umut verici bir gelişme oldu. Ve o gelişme şuydu; Sayın Devlet Bahçeli çıktı ve dedi ki: 'Emeklilere verilen bu ücret sefalet ücretidir'. Vallahi biz, 'Vooo bak Devlet Bahçeli sefalet ücreti dedi, işte koalisyon çatırdıyor, ittifak çöküyor' falan demedik. Dedik ki bu bir fırsat. Farklı görüşlerimiz olabilir ama ilk kez CHP, DEM, İYİ Parti ve MHP'nin milletvekillerini topladığımızda emekliler azınlıkta değil çoğunlukta. Biz azınlıktayız ama emekliler çoğunlukta. Herkes sözünü tutarsa dedik. Ve hem bütün gruplarla görüştük hem de bu konuda en, en yapıcı diyaloglarla emekliler için bu işi nasıl sağlarız onu konuştuk.

'ÖNERGEYİ SİZ VERİN BİZ DESTEKLEYELİM'

MHP'den de bu konuda bir yanıt bekliyorduk. Yanıt Sayın Bahçeli'den bugün geldi. Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı'nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Biz kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarla birlikte oy veririz. DEM iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. İYİ Parti'nin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz.

Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Emekli bu kadar perişan durumdayken, siz de bir yandan buna sefalet ücreti derken, efendim 'CHP bilmem ne...'.

Önergeyi sen ver, biz kayıtsız şartsız senin dediğin iyileştirmeye destek vereceğiz.

'KARA DÜZENE DESTEK VEREN TARİHİN KARA DELİĞİNE GİDER'

Toplumun her kesiminde ağır sorunlar var ancak AK Parti'nin bu sorunları çözecek artık becerisi de enerjisi de yok. Biz sorunları konuşmaya, çözüm üretmeye devam ediyoruz.

Hem sefalet ücreti deyip hem de AK Parti'ye giden oylar ittifakta kalsın, emekliyi ezen düzen devam etsin. Bu kara düzeni değiştireceğiz Devlet bey, bitiyor bu kara düzen. Herkes tarafını yeniden belirleyecek. AK Parti'nin kara düzenine destek veren AK Parti'yle birlikte tarihin kara deliğine gider. "