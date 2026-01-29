CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, " " dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

CHP lideri Özgür Özel'in tüm belediyeler meclis üyeleri dahil bütün başkanları istifa ettirip seçimleri yenileme talebine ilişkin konuşan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Silivri'deki davaların tamamını takip ediyoruz. Bu soruşturmalar hukuki olmaktan ziyade siyasi hissiyatı yaratıyor. Bütün bunların olağan dışı bir şekilde yapıldığını görüyoruz. siyaset bir iddia işidir. Hükümeti TBMM'de yeterli çoğunluk olmadığı için erken seçime zorlayamıyoruz. CHP'nin Genel Başkanı bir iddia koyuyor ortaya. seçimin fitilini İstanbul'dan yakalım diyorlar. Bu bir iddiadır. Karşılık bulmayacağını bildiğim bu talebin mantıki dayanaklarının sağlam olduğunu söyleyebilirim.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ DEĞİŞMELİ"

Türkiye'nin iktidar değişikliğine ihtiyacı var. 20 yılı aşkın süredir görevdeler ama artık onlar için deniz tükenmiştir. Başkanlık sistemi değişmeli. Tıkanıklığın sebebi bu. O yüzden bir sistem değişikliğine ihtiyaç vardır.

"CUMHURİYET FELSEFESİNE İHANETTİR"

Herkes tarafından Cumhuriyet'e dair hassasiyetlerimizin önemsenmesini temenni ediyorum. Süreç şeffaf değil. Eli kanlı bir katilin, İmralı'nın döşediği mayınlara ortak olmayın. Türkiye Cumhuriyeti mensuplarını, kimlik kategorilerine ayırarak teşhis etmek, ulusu, kimlikler arası bir iş birliği çerçevesinde tanımlamak, Cumhuriyet felsefesini anlamamak hatta ona ihanet etmektir

KURUCU ÖNDER TEPKİSİ

"Çözüm Süreci denen ihanet projesinin amacı Cumhuriyetimizi tartışmaya açmaktır, bunu tekrar ifade ettim. ‘Bölücübaşı’ yerine kurucu önder, ‘PKK’ yerine SDG kullanılmasının gerekçelerine işaret ettim."

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son bir yılda Cumhuriyet Halk Partisi çok zor günlerden geçti. Acı günlerimiz oldu, kayıplarımız oldu. En kötü günümüzde hem insani olarak kardeşlerimizi, evlatlarımızı kaybettiğimiz günlerde İyi Parti'nin tüm kadrolarını ve Genel Başkanını telefonun ucunda ilk arayan, yanımıza ilk koşan, acımızı ilk paylaşanlar arasında gördük. Siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi darbe dönemlerini aratmayacak şekilde bir saldırı altındadır. Darbe tüm siyaset kurumunu bir bütün olarak hedef almaktadır ve o zor günler tüm siyaset kurumuyla birlikte katlanılan, göğüslenilen ve yeniden demokrasi için çaba sarf edilen dönemlerdir."

"19 MART DARBESİ HER KESİMİ HEDEF ALAN BİR DARBEDİR"

Oysa 19 Mart darbesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir başına, tek başına hedefine alan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma hedefini ortadan kaldırmaya çalışan bir darbeydi. Bu süreçte tüm muhalefet partilerinin hakkını teslim etmem gerekir ki İyi Parti de bunun en iyi örneklerinden bir tanesini vermiştir.

EMEKLİYİ UNUTMADI

20.000 liralık bir emekli maaşının biz karşısında yer alan, iyileştirmesi için çaba sarf eden, en azından bir asgari ücret düzeyine çıkarılması için mücadele edenler olarak bile bu 20.000 liranın utancını yaşıyoruz. Ama birileri utanmadan sıkılmadan bunu savunmaya devam ediyorlar. 28.000 liralık bir asgari ücretle çocuk büyütmenin, çocuk okutmanın, evi geçindirmenin, barınmanın ne kadar zor olduğunu bilirken ve neredeyse dört asgari ücretin bile yoksulluk sınırının üstüne çıkamadığı bu günlerde biz utanç duyarken birileri utanmadan sıkılmadan hiçbir şey yokmuş gibi kendi iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

"İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ"