5 Mart tarihinde Eyüpkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; özel harekat polislerinin kıyafetleri gibi kıyafet giyip, yüzlerini de kar maskesiyle gizleyen şüpheliler, bir eve baskın yaptı. Kendilerini polis gibi tanıtan şüpheliler, zorlayıp tabancayla açmaya çalıştıkları kapıyı açamayınca, binadan koşarak uzaklaştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Evin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilere yönelik ihbar üzerine, polis ekipleri çalışma yaptı. İncelemede kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 muşta, 3 kamuflaj pantolon, 3 kamuflaj tişört ile 2 kar maskesi ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü 'Silahlı yağma' ve 'Konut dokunulmazlığının ihlal' suçlarından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.