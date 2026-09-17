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Kaynak: ANKA

Akaryakıt fiyatları ile yedek parça ve işletme giderlerinde yaşanan artış, özel halk otobüsü esnafını harekete geçirdi. Ankara’da bir araya gelen sektör temsilcileri, mevcut koşullarda faaliyetlerini sürdürmekte zorlandıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

AKARYAKITTA VERGİ AVANTAJI TALEBİ

Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, akaryakıtın yanı sıra yedek parça ve diğer işletme giderlerinin de hızla arttığını söyledi.

Soydaş, özel halk otobüslerine akaryakıtta vergi avantajı sağlanmasını isterken, ücretsiz yolcu taşımacılığı karşılığında verilen desteklerin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

“TÜRKİYE GENELİNDE KONTAK KAPATACAĞIZ”

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara ise maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle esnafın dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Türkiye genelinde 28 binden fazla özel halk otobüsü bulunduğunu belirten Kara, araçların kamu tarafından kiralanması ya da satın alınması seçeneklerinin değerlendirilmesini istedi.

Sorunların çözüme kavuşmaması halinde eyleme gideceklerini açıklayan Kara, kontak kapatma kararının yalnızca Ankara'yla sınırlı olmayacağını ve Türkiye genelinde uygulanacağını söyledi.

1 EKİM’E KADAR SÜRE VERİLDİ

Toplantıya katılan Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker ise kontak kapatmanın vatandaşları mağdur edeceğini belirterek, TBMM’nin açılmasının beklenmesi çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Kara, planlanan eylemin 1 Ekim’e kadar ertelendiğini duyurdu. Kara, bu tarihe kadar Türkiye’nin hiçbir yerinde kontak kapatma eylemi yapılmayacağını belirtirken, yetkililerle görüşme talebini yineledi.