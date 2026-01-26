YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşit yurttaşlık ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalardan rahatsızlığını yakın çevresine aktarırken en son İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı ofisinde gerçekleştirdiği toplantının gündemine de getirdi. Özel’in “CHP genel merkezinin yaklaşımı ve söylemlerini dikkate almak gerekir. CHP’yi ve politikalarını bağlayıcı açıklamalar yapmak çelişkili olacaktır” değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.

CHP’de, Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi ile parti genel merkezi arasındaki söylem farklılığı son gülerde parti içinde tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konuda daha dikkatli ve özenli davranılmasını isteyerek uyarılarda bulunduğu bildirildi. En son Özel’in bu hafta sonu İstanbul’da cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinde yaptığı toplantıda da söylem birliği konusunda hassasiyetlerini tek tek sıraladığı belirtildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili olarak Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtlarken şunları söylemişti;

“Kanun önünde herkesin eşitliği vazgeçilmez bir prensip olmakla beraber yurttaşların eşitliğini herkesin kanun önünde eşitliğine indirgediğiniz takdirde ancak soyut bir eşitlik sağlıyorsunuz. Genel hukuk prensipleriyle vatandaşlar arasında gerçek bir eşitlik sağlanamadığı durumlarda, ulusal ve toplumsal birliği bozmayacak ve kimseye ayrıcalık yaratmayacak düzenlemeler yaparak eşitlik sağlamaya çalışmakta bir beis görmüyorum. Başka türlü herkes kanun önünde eşit diyerek kadınlara, yaşlılara ve benzer dezavantajlı gruplara ilişkin özel düzenleme de yapamazsınız. Oysa pekâlâ biliyoruz ki kanun önünde eşitlik hayata 1-0 geride başlamış gruplar için gerçek eşitlik sağlamıyor. Dolayısıyla derdimizin iyi anlaşılmasını istiyorum: Derdimiz eşitliği sağlamak, kimseye ayrıcalık vermek değil. Derdimiz ulusal birliğimizi pekiştirmek, ulusal birliğimizi sarsmak değil.”

Öte yandan CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya grubu ile parti genel merkezi arasında da sorunlar yaşandığı, giderilmesi için ilgili genel başkan yardımcılığı biriminin çalışma yapacağı da belirtildi.