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Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından birinde yaşandığı öne sürülen sahte imza iddiası gündem yarattı. İddiaya göre bir müşteri ile ailesine ait imzalar taklit edilerek kredi işlemi gerçekleştirildi.

Gazeteci Taylan Büyükşahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, olay bir özel banka şubesinde meydana geldi. İddiada, müşteri ve yakınlarının bilgisi dışında düzenlenen evraklarla kredi kullandırıldığı öne sürüldü.

DOSYA SAVCILIĞA TAŞINDI

Paylaşımlarda, olayın ortaya çıkmasının ardından sürecin önce banka içinde çözülmeye çalışıldığı, ancak daha sonra yargıya taşındığı iddia edildi. Dosyanın savcılığa intikal ettiği belirtilirken, soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Banka adı, şube bilgileri ve kredi miktarı gibi ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

GÖZLER BANKA VE RESMİ KURUMLARDAN GELECEK AÇIKLAMADA

Bankacılık sisteminde imza doğrulama süreçleri ve iç denetim mekanizmaları büyük önem taşırken, söz konusu iddianın doğrulanması halinde olayın yalnızca ilgili müşteriyle sınırlı kalmayabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan konuya ilişkin şu ana kadar ne ilgili bankadan ne de resmi makamlardan kamuoyuna yansıyan bir açıklama yapılmadı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkacak bilgi ve belgelerin sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.