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Ümit Özdağ'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Terör örgütü, TSK tarafından 230 şehit verilerek temizlendi. "PKK çekiliyor" demek şehitlerin hatırasına saygısızlıktır. Gara'da tehditlerine devam ediyor. Açılım konusunda bir abartılı propaganda yapılıyor. Durum böyle değil.

-Fon soruşturmasında suçlular elini kolunu sallayarak dolaşırken gazeteciler tutuklanıyor. Fon soruşturmasında adı geçenlerin yayınlanmasına karşı çıkıyorlar.

-YENİ Parti "Açıklayacağız" dedi ama açıklamadı. Açıklayamıyorsanız bize verin biz açıklarız.

"MECLİS KABUL ETMEDEN ASKER GÖNDEREMEZSİNİZ"

-Askeri ittifaklar genellikle çatışma öncesinde yapılır. Siz çatışan bir yerle ittifak yapıyorsanız çatışmanın parçası olmayı kabul etmişsiniz demektir. 'Mekke ittifakı' AK Parti'nin Suriye politikasının devamından başka bir şey değildir. Anlaşma Suudi Arabistan'ın başkentinde değil, Mekke'de imzalandı. Bir oyun yapılmak isteniyor.

-Anayasa'nın 99. Maddesi'ne göre TBMM'de kabul edilmeden hiçbir anlaşma kabul edilemez. Anayasal suç bu. Meclis kabul etmeden asker gönderemezsiniz. AK Parti keyfilik içinde hareket etmeye devam ediyor. Bunlara uymak iktidar dahil herkesin görevidir. Anlaşma hukuken geçerli değildir. İhtarla hatırlatıyoruz.

-Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasa çerçevesinde yönetilir. Sözde komite toplantıları yapılmaz ve sözler verilmesi kabul edilemez.

"ÇOCUK MU KANDIRIYORSUNUZ?"

-Uganda'yı mı caydırmak için yapıyorsunuz bu anlaşmayı? Kim caydırılacak? Bir askeri ittifak bir devletin yapabileceği en önemli dış politika adımlarından biridir. Böyle olmaz! Bunun objektif şartları vardır. Milli güvenliğimizi güvenlik altına alınması gerekir. Türkiye'nin hangi yaşamsal menfaatlerine uyuyor? Suudi Arabistan, Türkiye'nin hangi menfaatlerini koruyacak? Biz Suudi Arabistan'da Türk askerlerinin hayatının tehlikeye atılmasına karşıyız.

-Suudi Arabistan bizden silah almak istiyorsa satarız. Bir askeri ittifak yapmak zorunda değiliz. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Sınır ülkemiz bile değil. Kara sınırımız bile yok. Ortak menfaatimiz yok.

-İsrail'e karşı yapılmış olsa buna İran da Irak da katılırdı. Bu anlaşma İsrail'in yan müttefik olduğu anlaşma.

"AĞZINI AÇMAYAN BİR DIŞİŞLERİ VAR"

-Türkiye Husiler üzerinden İran'la çatışmaya çekilmek isteniyor olabilir. Biz anlaşmayı imzalayan Erdoğan'ın oyuna geldiğine inanmak istemiyoruz.

-Bu adım atılırsa ticaret yaparken Türk gemileri baskı altında kalacaktır. Karadeniz'de görüyoruz. Ağzını açmayan bir Dışişleri var.

-Yemen'i kimin yöneteceği Yemen halkını ilgilendirir. Bugün Husilerle Türkiye'nin savaşmasına en çok Netanyahu sevinir. Ankara'da bunun olmasını kim istiyor çok merak ediyorum. Biz Türkiye'nin Orta Doğu'da tarafları barıştıran ülke olmasını istiyoruz.