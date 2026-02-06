Bloomberg’in, İstanbul’daki iki köprü ve bazı otoyolların özelleştirilmesi için İngiliz danışmanlık şirketi Ernst & Young, satış sürecinde teknik danışman olarak Kanada merkezli BTY Group yetkilendirildiği haberi kamuoyuna bomba gibi düştü. Sosyal medyada vatandaşlar duruma tepki gösterirken, muhalif siyasetçilerden de konuya ilişkin açıklamalar yapıldı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ yaşanan gelişmeleri 2027'deki seçim için sermaye biriktirmek olarak değerlendirdi. Özdağ'a göre, iktidar bu tip özelleştirmelerden gelecek para ile emeklilere %200 gibi zamlar yaparak bir sonraki seçimi kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2027’de seçim var.Maaşlara yüzde. 200 zam yapacaklar demiştim. Nereden bulacaklar bu parayı? Otoyol ve köprü satışlarından…Köprüden her geçtiğimizde satın alacak yabancılara para ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.