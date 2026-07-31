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Gazete Pencere'nin haberine göre Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci 1 milyon 58 bin lira maaş alıyor. Mayıs 2026 hesap pusulalarına göre Değirmenci'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun'un bir aylık net maaşı ise 751 bin TL'ye ulaşıyor.

Bunlar yöneticilerin yalnızca maaşlarıyla sınırlı kalmıyor. Yıl içinde başkan ve yardımcıları 5 tam maaş ikramiye alıyor. Ayrıca Genel Başkan Yunus Değirmenci'nin, sendikanın aylık toplam gelirinin yüzde 3'üne denk gelen, ucu açık bir "temsil gideri" bütçesi de bulunuyor. Yapılan hesaplamaya göre Genel Başkan Değirmenci bir yılda yaklaşık 17 maaş alıyor. Toplam gelir 18 milyon liraya ulaşıyor. Bu hesaplamaya göre Değirmenci'nin aylık ortalama geliri 1 milyon 500 bin lira seviyesine çıkıyor. Demir-çelik sektöründe örgütlü sendika 1965 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. 44 bin üyesi bulunan sendika, Türkiye'de aralarında Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi'nin de bulunduğu çok sayıda firmada örgütlü yapısıyla faaliyet yürütüyor.

ONLARCA LÜKS MAKAM ARACI

Maaşları dikkat çeken sendika yöneticilerinin, temsil bütçesi sayesinde kişisel harcamalarını da sendikaya fatura ettiği belirtiliyor. Ayrıca sendika genel başkanı ve yöneticilerinin makam aracı olarak Audi A8 ve BMW 5.30 gibi lüks otomobilleri kullandığı ifade ediliyor. Bu otomobillerin her birinin değerinin 10 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.

Sendika Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve sendika yönetimini, iddialara ilişkin sorulara ise yanıt vermedi.