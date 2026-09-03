Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın başlattığı gönüllü uyuşturucu taramasında 171 personelin ilk testi pozitif çıkması sonucu konuştu.
Uyuşturucu testleri konusunda yapılan tartışmalara tepki gösteren Özarslan, konunun gündeme gelmesinden rahatsızlık duyanlara çağrıda bulundu.
Özarslan, açıklamasında, “Bu meseleden durmadan rahatsız oluyorlar. Var mısınız, delikanlı mısınız? Haydi bakalım test olun da görelim” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın başlattığı gönüllü uyuşturucu taramasında 171 personelin ilk testi pozitif çıkmıştı. İkinci testte 42 kişi temize çıkarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kalan 129 personel hakkında adli işlem başlatmıştı.