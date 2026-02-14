Turne programı boyunca şehir şehir dolaştıklarını ifade eden oyuncu, artan tempo ve yorgunluk nedeniyle kalp ritminde kısa süreli bir sorun yaşadığını söyledi. Gerekli müdahalenin evinde doktoru tarafından yapıldığını vurgulayan İdiz, durumun ciddi olmadığını belirtti.

"KÜÇÜK BİR RİTİM BOZUKLUĞU YAŞADIM"

Hayranlarına seslenen deneyimli oyuncu, “İyiyim, evimde dinleniyorum. Küçük bir ritim bozukluğu yaşadım ancak kontrol altına alındı. İki gün dinlenip oyunumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz” mesajını paylaştı. Kendisine ulaşan dostlarına ve basın mensuplarına teşekkür eden İdiz, en kısa sürede sahneye döneceğini sözlerine ekledi.