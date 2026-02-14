Mülk sahipleri ile kiracılar arasında tahliye anlaşmazlıkları gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Şişli’de mal sahibi, evini 15 Mayıs 2022 tarihinde 3.500 TL’ye kiraya verdi. İddiaya göre ev sahibi kiralama yaptıktan bir gün sonra kiracısından tahliye taahhütnamesi aldı.

DAVA YARGITAY'A TAŞINDI

Sözleşmenin birinci yılı dolduğunda mal sahibi kiracıyı evden çıkarmak istedi, kiracı bunu kabul etmedi Konu mahkemeye taşındı. Kiracı taahhütnamenin zorla alındığını öne sürdü. Yerel mahkeme kiracıyı haklı buldu. Yerel mahkeme kararı sonrası dava Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’dan emsal bir karar çıktı.

‘TAAHHÜTNAME ZORLA İMZALATILDI’

Milliyet'in haberine göre, 15 Mayıs 2022 tarihinde kiralanan taşınmazın kiracısı, 16 Mayıs 2022'de tahliye taahhütnamesi imzaladı. Kiralama ve taahhütname sonrasında kiracı taşınmazı tahliye etmedi. Mal sahibi, 17 Mayıs 2023 tarihinde kiracının evi boşaltmaması sebebiyle icra takibi başlattı. Kiracı ise, tahliye taahhütnamesinin zorla imzalatıldığını ileri sürerek, icra takibinin reddini talep etti.

MAHKEME KİRACIYI HAKLI BULDU

Bunun üzerine 13.06.2023 tarihinde ev sahibi itirazın iptali davası açtı. Kiracı davaya cevap dilekçesinde kira sözleşmesi düzenlenirken, zorla ve baskı altında taahhütnamenin imzalatıldığını, öne sürerek davanın reddini talep etti. Yerel mahkeme, kira sözleşmesinin imzalandığı tarih ile tahliye taahhütnamesinin imzalanma tarihinin farklı olması sebebiyle kiracının beyanlarının daha inandırıcı olduğuna karar verdi ve davayı reddetti.

Mahkeme, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden bir gün sonra imzalanmış olmasını, kiracının baskı altında bu belgeyi imzaladığını kanıtlayan bir unsur olarak değerlendirdi.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, 16 Mayıs 2022'de imzalanan tahliye taahhütnamesinin, kiracının serbest iradesiyle imzalanmış kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Ayrıca, kira sözleşmesinin ardından verilen tahliye taahhütnamesinin geçerli olduğu vurgulandı. Yargıtay, kiracının bu iddialarını ispatlayamadığını belirterek, yerel mahkemenin kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, kiracının serbest iradesiyle imzaladığı tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılacağını gösteriyor. Kiracılar genellikle tahliye taahhütnamesinin zorla imzalatıldığını iddia etse de Yargıtay bu tür durumların geçersiz sayılmayacağını belirlemiş oldu. Bu karar, kira sözleşmesinin akdedilmesinden sonra alınan tahliye taahhütnamesinin geçerliliği konusunda önemli bir içtihat oluşturdu.

Yargıtay'ın 25.02.2025 tarihinde verdiği bu karar, benzer kiracı-kiraya veren anlaşmazlıklarında önemli bir referans olacak. Kiracının baskı altında bir taahhütname imzaladığına dair iddiaların ispatlanamaması durumunda, tahliye talepleri geçerli kabul edilecek. Bu karar, hukukta kiracılar ve kiraya verenler arasındaki dengeyi yeniden şekillendiriyor.

Eğer tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi ile aynı gün imzalandıysa bu hukuken geçerli kabul edilmez. Fakat tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinden bir gün sonra imzalandıysa bunun da geçerli olduğuna kanaat getiren bir Yargıtay kararı olduğunu söyleyebiliriz.”