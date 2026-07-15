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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, teknoloji devi Sony'nin yeni oyun konsolu döneminde fiziksel disk dağıtımını sonlandırma planına müdahale etmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, şirketlerin oyunlarını hangi formatta sunacağına kendilerinin karar verebileceği, mevcut tüketici hakları ihlal edilmediği sürece bu ticari kararın serbest piyasa kuralları çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

FİZİKSEL DİSKLER İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Sony'nin daha önce duyurduğu takvime göre, Ocak 2028'den itibaren piyasaya sürülecek yeni PlayStation oyunları artık kutulu ve diskli olarak raflardaki yerini almayacak. Bu tarihten sonra çıkacak yapımlar, yalnızca PlayStation Store üzerinden veya perakende mağazalarda satılacak dijital erişim kodlarıyla satın alınabilecek.

Şirket, bu radikal geçişin mevcut kütüphaneleri tamamen yok etmeyeceğini de ekledi. 2028 yılından önce disk formatında basılmış olan oyunlar için yayıncılar, talep doğrultusunda fiziksel kopya siparişi vermeye devam edebilecek. Böylece eski oyunların fiziki üretimi bir süre daha arka planda varlığını sürdürecek.

OYUNCULAR AYAKTA: BÜYÜK KAMPANYA BAŞLADI

Sony'nin lojistik maliyetlerini düşürmek, fiyat politikasını tek elden yönetmek ve ikinci el oyun pazarını sınırlandırmak amacıyla attığı bu adım, oyun dünyasında büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Şirketin kararından vazgeçmesini talep eden küresel imza kampanyasında şimdiden 285 binden fazla imzaya ulaşıldı.

Diğer yandan, Avrupa Birliği'nin gündeminde olan ve oyunların sunucu destekleri kesildikten sonra da oynanabilir kalmasını amaçlayan "Stop Killing Games" (Oyunları Öldürmeyi Durdurun) girişimi ise bu disk tartışmasından bağımsız olarak dijital hakları korumak adına mücadelesini sürdürüyor. Dijitalleşen gelecekte oyuncuların satın aldıkları içeriklere ne ölçüde sahip olabileceği sorusu ise önümüzdeki yılların en büyük tartışma konusu olmaya aday görünüyor.