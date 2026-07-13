Sektörde yapılan güncel bir anket, geleneksel kutulu oyun deneyiminden vazgeçmek istemeyen çok sayıda PlayStation kullanıcısının, rotayı kişisel bilgisayar (PC) platformuna kırmaya hazırlandığını gözler önüne seriyor.

KONSOL OYUNCULARI PC’YE GEÇİŞİ DEĞERLENDİRİYOR

Push Square tarafından binlerce oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı ankete göre, kullanıcıların yüzde 45’i Sony’nin fiziksel oyun disklerini tamamen kaldırma kararı sonrası PC oyunculuğuna geçmeyi ciddi şekilde düşündüğünü beyan etti. Ankete katılanların yalnızca yüzde 23’ü PlayStation ekosistemine sadık kalacağını belirtirken, yüzde 15'lik bir kitle ise bu karardan bağımsız olarak zaten halihazırda PC'ye geçiş planı yaptığını aktardı. Platform değiştirmeyi düşünenlerin yüzde 41'i bu radikal kararın tek sorumlusu olarak Sony'nin disk politikasını gösterdi. Dijital mağaza tekeline girmek istemeyen oyuncular, Change.org üzerinden “Don’t Kill the Disc” (Diski Öldürmeyin) başlığıyla küresel bir imza kampanyası başlatarak seslerini duyurmaya çalışıyor.

FİYAT FAKTÖRÜ VE GELECEKTEKİ KONSOL TERCİHLERİ

Konsol dünyasındaki kriz sadece fiziksel medya desteğinin sonlandırılmasıyla da sınırlı kalmıyor; yeni nesil cihazların tırmanan maliyetleri de geleceğe dair kararları doğrudan etkiliyor. Aynı araştırmada katılımcılara yöneltilen fiyat sorusuna verilen yanıtlar, Sony için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor. Gelecekte çıkması beklenen PlayStation 6 (PS6) konsolunun fiyatının 1.000 dolar veya üzerine çıkması durumunda, cihazı çıkış gününde alacağını söyleyenlerin oranı yüzde 14'te kalıyor. Buna karşın, katılımcıların yüzde 29'u yüksek fiyat durumunda doğrudan güçlü bir oyuncu bilgisayarı toplamayı seçeceğini, diğer yüzde 29'u ise PS6 neslini tamamen pas geçeceğini vurguluyor. Uzmanlar bu verilerin sadık bir kemik kitleyi yansıttığını ve tüm pazarı tamamen kapsamadığını belirtse de, konsol pazarında dengelerin ciddi şekilde sarsılabileceğine dikkat çekiyor.