OYAK şirketleri arasında yer alan Miilux OY'un, İsveç merkezli Haggblom şirketini satın aldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada; Haggblom, madencilik şirketi Metso'nun Finlandiya ve İsveç'te madencilik ekipmanları için kova, dişli ve damper üretimi yapan ve maden sahalarında yerinde servis hizmeti sağlıyor.

Satın işleminin ardından Finlandiya ve İsveç'teki üretim tesisleriyle yaklaşık 100 çalışan Miilux OY bünyesine aldı.

Miilux OY'un Avrupa'daki üretim ve servis kapasitesi alım sonrası artarken, İsveç'teki büyük madencilik şirketlerine daha yakın ve hızlı hizmet sunulmasını da sağlıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Miilux OY Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Kocayanak, “Miilux OY Finlandiya'ya optimum maliyet avantajı kazandırarak, şirketimizi kendi alanında pazarda güçlü ve lider bir konuma taşıdı” ifadelerini kullandı.