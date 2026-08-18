Sürücüsüz ulaşım teknolojilerinde küresel rekabet hız kazanırken, Çin merkezli Pony.ai ile ABD'li ulaşım devi Uber güçlerini birleştirdi. Yapılan anlaşma doğrultusunda, Pony.ai tarafından geliştirilen Seviye 4 tam otonom robotaksiler Avrupa ve Orta Doğu yollarında yolcu taşımaya başlayacak. İş birliği kapsamında Pony.ai gelişmiş otonom sürüş yazılımı ile operasyonel tecrübesini sunarken, Uber ise kendi mobil uygulaması üzerinden yolcu erişimi, rezervasyon ve ödeme altyapısını sağlayacak.

İLK ETAPTA AVRUPA'DA DÖRT ŞEHİR HEDEFLENİYOR

Planlanan operasyonun ilk aşamasında Avrupa genelinde belirlenen dört farklı şehirde sürücüsüz taksi hizmeti devreye alınacak. Şirketler, hizmetin başlatılacağı ilk şehirleri ve resmi açılış takvimini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Çin'in dört büyük kentinde halihazırda ücretli robotaksi hizmeti sunan Pony.ai, bu hamleyle Asya dışındaki varlığını önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.

UBER SÜRÜCÜSÜZ ULAŞIM YATIRIMLARINI HIZLANDIRDI

Ortaklık hamlesi, Uber'in otonom araç ekosistemindeki tek yatırımı değil. Şirket, büyük robotaksi filolarının yönetimi ve bakım süreçleri için yakın zamanda Oro Mobility adında özel bir birim kurmuştu. Hırvatistan merkezli Verne girişimiyle de temas halinde olan Uber; Lucid araçları ve Nuro tarafından geliştirilen otonom sistemleri entegre ettiği kendi robotaksi filosunu büyütmeyi sürdürüyor.