Türkiye’de otomotiv tedarik sanayisinin küresel ölçekteki tek kümelenme merkezi olan TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bu yıl 8. Gelişim Zirvesi’ni gerçekleştirdi. "Belirsizlik Çağında İnsan" başlığı altında organize edilen etkinlikte; iş hayatının evrilen dengeleri odağında insan eksenli dönüşüm modelleri, şirketlerin yarınlara adaptasyon süreçleri ve teknolojik atılımların istihdam üzerindeki yansımaları masaya yatırıldı.

Zirvede söz alan TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca, otomotiv dünyasındaki yapısal değişimin iş kollarında ciddi bir belirsizlik dalgası yarattığını dile getirdi. Eskiden alınan projelerde şirketlerin 3 ila 5 yıllık vadelerde rahatlıkla öngörüde bulunabildiğini anımsatan Kanca, son dönemde yaşanan süratli dönüşümün bu ezberi bozduğunu söyledi. Kanca, “5 sene önce bizim sektörümüzde bir iş aldığımızda firmalar olarak 3 yıl, 5 yıl ötesini görebiliyorduk. Ancak son yıllarda bu durum inanılmaz şekilde değişti. Otomotiv sektörü değişti, otomobil modelleri değişti. Tüketici olarak hepimiz bu değişimle karşı karşıya kaldık. Belki de son 50 yılın en belirsiz dünyasında yaşıyoruz” diye konuştu.

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ise piyasalardaki kaotik ve belirsiz ortamlarda şirketleri ayakta tutan en temel dayanağın insan faktörü olduğunu belirtti. İnsanoğlunun doğası gereği emniyet ve istikrar arayışında olduğunu ifade eden Dudaroğlu, “Aldığımız kararların doğru olmasını ve hayatın kontrolünün en azından elimizde bulunmasını istiyoruz. Bu da bize güven hissi veriyor. O nedenle belirsizlikler bizim hiç hoşumuza giden şeyler değil” dedi.

Otomotiv dalının geçmiş yıllarda çok daha tahmin edilebilir bir rotada ilerlediğini kaydeden Dudaroğlu, geçmişte senelik üretim takvimlerinin oluşturulduğunu, öngörülü adımlar atıldığını vurguladı. “Ancak bugün dünyadaki savaşlar, ekonomik çalkantılar ve küresel belirsizlikler nedeniyle artık ‘Yaptığımız seçimler doğru mu, gelecek ne getirecek?’ sorularını daha fazla soruyoruz” dedi.

Değişen şartların karar mekanizmalarından mesleki tecrübelere kadar pek çok alanı şekillendirdiğine değinen TOSB İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Ümit Sönmez ise konuya farklı bir perspektif getirdi. Sönmez, “Şartlar değiştiğinde, ortam belirsizleştiğinde ortaya çıkan sonuç gerçekten aynı kalabilir mi? Yoksa belirsizlik, hepimizin ifade ve inovasyon kapısını aralayan bir katalizör mü? 1970’li yılların sonunda yaşanan petrol krizi sırasında birçok firma iflasın eşiğine gelmişti. Ancak bu süreç aynı zamanda yeni düşünce biçimlerinin ve inovasyonun da önünü açtı” ifadelerini kullandı.