Yılın ilk çeyreğinde ivme kaybeden sıfır kilometre araç piyasasında, markalar stok yönetimi ve artan rekabetle başa çıkmak için strateji değiştirdi. Cardata verilerine göre, kampanyalı modellerde ortalama indirim oranı %7 seviyesine ulaşırken, bazı modellerde bu oran %20 bandını aşmış durumda.

SATIŞLARI YAVAŞLATAN 3 TEMEL NEDEN:

Yüksek finansman maliyetleri: Kredi musluklarının kısılması ve yüksek faizler tüketiciyi bekle-gör moduna soktu.

Jeopolitik riskler: Ortadoğu’daki gerilimin tırmanması tüketici güven endeksini olumsuz etkiledi.

Maliyet artışları: Yakıt fiyatlarındaki yükseliş, araç işletme maliyetlerini artırarak talebi baskıladı.

HANGİ MARKA NE KADAR İNDİRİM YAPIYOR?

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, özellikle stok yapısı ve segment dağılımına göre markaların farklılaştığını vurguladı. Analizlere göre, bazı modellerde indirim tutarı 100 bin TL seviyesini buluyor.





"İNDİRİMLER SAYESİNDE TALEP GÜÇLÜ KALACAK"

EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Hüsamettin Yalçın, 2026 yılına güçlü bir giriş yapılmasına rağmen Şubat ve Mart aylarında daralmanın hızlandığını belirtti. Yalçın'a göre, küresel gelişmeler kısa vadeli bir yavaşlamaya neden olsa da, markaların devreye aldığı bu agresif kampanya dönemi sayesinde yıl genelinde sıfır kilometre araç talebinin dirençli kalması bekleniyor.