Küresel otomotiv pazarında elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşlaması, üreticileri yeni kararlar almaya zorluyor. Bu kapsamda ABD’li otomotiv devi General Motors (GM), Detroit’teki elektrikli araç üretim tesisinde faaliyetleri durdurdu.

Şirketin aldığı kararın yaklaşık 1300 çalışanı etkilediği belirtilirken, üretimin tek vardiyaya düşürüldüğü ve fabrikanın faaliyetlerinin askıya alındığı ifade edildi. Çalışanların sendikal hakları kapsamında belirli sosyal desteklerden yararlanmaya devam edeceği bildirildi.

GM’nin bu adımı, elektrikli araçlara yönelik beklentilerin piyasa koşullarında karşılık bulmamasıyla ilişkilendiriliyor. Şirket, değişen talep doğrultusunda strateji değişikliğine giderek içten yanmalı ve hibrit araç üretimine yeniden ağırlık vermeye hazırlanıyor.

Hatırlanacağı üzere GM, 2021 yılında Detroit’teki söz konusu tesis için 2,2 milyar dolarlık yatırım yaparak burayı elektrikli araç üretim merkezine dönüştürmüştü. Ancak son dönemde yaşanan talep daralması, şirketin üretim planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.