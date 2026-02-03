ODMD verileri doğrultusunda Türkiye otomobil pazarı, 2026 yılına büyüme ivmesiyle giriş yaptı.

Ocak ayı itibarıyla otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları toplamda 75 bin 362 adede ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %10’luk bir artış gösterdi.

PAZARIN LİDERİ SUV VE BENZİNLİ MODELLER

Ocak ayında sadece otomobil satışları baz alındığında rakamlar %9,14 artışla 61 bin 55 adede, hafif ticari araçlar ise %12,56 artışla 14 bin 307 adede yükseldi.

Gövde tipi tercihlerinde SUV modeller 36 bin 786 adetlik satış ve %60,3’lük payla liderliğini sürdürürken, yakıt tiplerinde benzinli araçlar %43,7 ile ilk sırada, hibritler ise %30,7 ile ikinci sırada yer aldı. Elektrikli otomobiller ise 11 bin 158 adetlik satışla pazardan %18,28 pay aldı.

MARKA VE MODEL BAZINDA ZİRVE YARIŞI

Markalar arasındaki rekabette Renault, 8 bin 649 adetlik satış rakamıyla 2025'teki liderliğini yeni yılın ilk ayına da taşıdı. Listenin ikinci sırasına 7 bin 770 adetle Toyota yerleşirken, Volkswagen 5 bin 301 adetle üçüncü oldu.

MODEL BAZINDA İSE ZİRVEDE YERLİ ÜRETİM MODELLERİN AĞIRLIĞI DİKKAT ÇEKTİ:

Renault Clio: 4 bin 556 adet

Toyota Corolla: 3 bin 775 adet

OCAK 2026'DA EN ÇOK OTOMOBİL SATAN İLK 10 MARKA:

Renault (8.649)

Toyota (7.770)

Volkswagen (5.301)

Hyundai (4.645)

BYD (3.866)

Fiat (2.799)

Nissan (2.600)

Opel (2.522)

Chery (2.257)

Citroen (2.103)