İzmir'in Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde bir apartman dairesinde gece saatlerinde kanlı bir aile kavgası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki İsmail A. ile 46 yaşındaki oğlu Kemal A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine baba İsmail A., eline geçirdiği bıçakla oğlunu göğsünden ve sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, ağır yaralanan Kemal A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanan baba İsmail A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"BOĞAZIMI SIKTI, DAYANAMADIM"

Şüpheli babanın emniyetteki ilk ifadesinde çarpıcı iddialar yer aldı. İsmail A.'nın, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, olay anında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve canını kurtarmak için bıçak kullanmak zorunda kaldığını söylediği öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden Kemal A.'nın geçmişte işlediği farklı suçlardan dolayı toplam 22 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.