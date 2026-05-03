ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik sunduğu teklif hakkında değerlendirmelerde bulundu. Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, planı yakında inceleyeceğini ancak mevcut haliyle kabul edilebilir görmediğini ifade etti.

Trump, açıklamasında İran’ın son yıllardaki politikalarına atıfta bulunarak, “Son 47 yılda yaptıkları göz önüne alındığında yeterince büyük bir bedel ödemediler. Bu nedenle planın kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum” dedi.

İran tarafı ise teklifin diplomatik kanallar üzerinden iletildiğini duyurmuştu. Kazım Garibabadi, söz konusu önerinin Pakistan aracılığıyla ABD’ye ulaştırıldığını belirterek, bundan sonraki sürecin Washington’un tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

Garibabadi, İran’ın hem diplomasi hem de olası çatışma senaryolarına hazır olduğunu vurgulayarak, ABD’nin sürece yaklaşımına dair temkinli olduklarını dile getirdi.