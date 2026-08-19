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Geleneksel C-segmenti hatchback pazarındaki daralmaya karşı yeni bir strateji izleyen Peugeot, SUV verimliliği ile hatchback kullanışlılığını harmanlayan yeni nesil 308 Fastback projesini hayata geçiriyor. Markanın CEO’su Alain Favey ve Tasarım Başkanı Matthias Hossann, kompakt sınıftaki modellerini yenilerken 408 Fastback'in iddialı hatlarından ilham alacaklarını açıkladı. Yaklaşık 4,4 metre uzunluğunda tasarlanacak model; coupe benzeri tavan çizgisi, yüksek sürüş pozisyonu ve geniş bagaj hacmiyle özellikle Türkiye, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında satış ivmesi yakalamayı hedefliyor.

YENİ TASARIM DİLİ VE 700 KİLOMETRE MENZİL

"Feline Future" adı verilen yeni tasarım diliyle şekillenecek olan 308 Fastback, ikonik Peugeot 205 GTi modeline gönderme yapan yatay üç şeritli ışık imzasına sahip olacak. Aerodinamik yapısı sayesinde menzil avantajı sunacak olan araç, Stellantis'in elektrik odaklı ve hibrit motorlara uygun STLA One platformu üzerinde yükselecek. Bataryanın doğrudan gövdeye entegre edildiği özel yapı sayesinde ağırlığı azaltılacak olan model, WLTP standartlarında 700 kilometrenin üzerinde bir elektrikli menzil sunacak. Steer-by-wire teknolojisi ise mekanik direksiyon bağını kaldırarak kabin içinde daha geniş bir yaşam alanı sağlayacak.

YOLA ÇIKIŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Peugeot'nun geliştirme süreçlerini 24 aya düşürmesine rağmen, yeni C-Fastback modelinin 2029 yılının sonunda, diğer versiyonların ise 2030'da yollara çıkması planlanıyor. Şirketin, yaklaşan Paris Motor Show'da bu yeni konseptin ilk ön gösterimini gerçekleştirerek otomobil severlerin beğenisine sunması bekleniyor.