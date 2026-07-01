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Şirket, son üç yılda 350’den fazla kıdemli mühendisi yeniden kadrosuna kattı. “Gri sakallılar” olarak anılan deneyimli çalışanlar, üretim hattına ulaşmadan önce hataları tespit ederek kalite süreçlerinde kritik rol üstleniyor.

FORD’DAN İTİRAF: BEKLENEN SONUÇ ALINAMADI

Haber Global'da yer alan verilere göre Ford Baş İşletme Görevlisi Kumar Galhotra, otomatik kalite kontrol sistemlerine fazla güvenildiğini açıkça kabul etti. “İstenen sonuçları alamadık” diyen Galhotra, insan faktörünün yeniden devreye alındığını belirtti.

KALİTEDE TOPARLANMA SİNYALİ

Deneyimli mühendislerin geri dönüşü sonrası şirketin kalite performansında iyileşme dikkat çekti. Ford, J.D. Power’ın İlk Kalite Araştırması’nda 16 yıl sonra yeniden zirveye çıktı.

GEÇMİŞİN FATURASI AĞIR: GERİ ÇAĞIRMALAR SÜRÜYOR

Buna rağmen şirket, eski modellerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle ABD’de en fazla araç geri çağıran üreticiler arasında yer almaya devam ediyor. Yönetim, bu durumun geçmiş otomasyon hatalarından kaynaklandığını savunuyor.

“YAPAY ZEKA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL”

Ford yönetimi, yapay zekanın güçlü bir araç olduğunu ancak tek başına çözüm olmadığını vurguladı. Şirket, bundan sonraki süreçte insan deneyimi ile yapay zekayı birlikte kullanarak üretim kalitesini artırmayı hedefliyor.

YENİ DÖNEM: İNSAN + YAPAY ZEKA MODELİ

Ford’un stratejisinde köklü değişime gidilirken, tamamen otomasyona dayalı sistemler yerine insan denetiminin merkezde olduğu hibrit model öne çıkıyor.