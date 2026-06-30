Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

ABD’li otomobil üreticisi Ford, güvenlik riski nedeniyle ABD’de 741 bin 195 aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), şanzıman sistemindeki arızanın park mekanizmasına zarar verebileceğini ve araçların park halindeyken istemsiz şekilde hareket edebileceğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu arızanın kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunurken, Ford’un araç sahipleriyle iletişime geçerek gerekli onarımları ücretsiz yapacağı belirtildi.

Şirketin bu ay içinde ikinci büyük geri çağırma kararını aldığı, daha önce de emniyet kemeri sistemine ilişkin bir sorun nedeniyle yaklaşık 420 bin aracı servise çağırdığı aktarıldı.