Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, maliyetleri azaltmak ve yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak amacıyla geniş çaplı bir işten çıkarma planı açıkladı. Şirket, 2030 yılına kadar Almanya’da yaklaşık 50 bin çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi markaları bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, geçtiğimiz yıl vergi sonrası karının yaklaşık yüzde 44 oranında düştüğünü duyurdu. Şirketin 6,9 milyar avroluk net karı, 2016’dan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.

Planlanan işten çıkarmaların büyük bölümü Volkswagen’in binek araç biriminde gerçekleşecek. Buna göre yaklaşık 35 bin kişinin bu bölümden ayrılması öngörülüyor. Ayrıca Audi’de 2029 yılına kadar 7 bin 500, Porsche’de ise yaklaşık 3 bin 900 pozisyonun kapatılması planlanıyor.

REKABET VE MALİYET BASKISI

Volkswagen’in yaşadığı gerilemede ABD’nin otomobil ithalatına getirdiği gümrük tarifeleri, Çin pazarındaki yoğun rekabet ve elektrikli araç dönüşümünün maliyeti etkili oldu.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de uzun yıllar lider konumda bulunan Volkswagen, son dönemde BYD ve Geely gibi yerli üreticilerin gerisinde kalmaya başladı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nin sıkı çevre düzenlemeleri otomobil üreticilerini elektrikli araç yatırımlarını artırmaya zorlarken, bu dönüşümün yüksek maliyeti sektör genelinde kâr marjlarını düşürüyor.