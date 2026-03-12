İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından oğlu ile birlikte yurt dışına kaçan ve ABD’de tutuklanan Eylem Tok hakkında iade sürecini etkileyen yeni bir karar çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci devam ederken Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesinin geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme kararında, iade talebinde dayanak olarak kullanılan tutuklama emrine ilişkin “makul sebep” değerlendirmelerinin temyiz aşamasında yeniden incelenmesi gerektiği ifade edildi. Dosyada yer alan bazı bilgilerin de üst mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca mahkeme, Tok’un hemen Türkiye’ye gönderilmesi halinde temyiz başvurusunun fiilen anlamını yitirebileceğine dikkat çekti.

Verilen karara göre temyiz süreci sonuçlanıncaya kadar Eylem Tok ABD’de tutuklu kalmaya devam edecek ve Türkiye’ye iadesi gerçekleştirilmeyecek.

NE OLMUŞTU?

Mart 2024'te İstanbul'un Kemerburgaz ilçesinde Timur Cihantimur'un kullandığı araç Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve Aci hayatını kaybetmişti

Kazanın hemen ardından Eylem Tok ve oğlu apar topar ABD'ye gitmişlerdi. Bunun üzerinde Türkiye iade talebinde bulunmuştu.