Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ergene-Kapaklı ilçeleri arasındaki Velimeşe Mahallesi üst geçit mevkisinde meydana geldi. U.E. yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen S.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

2’Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından her iki araçta bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.