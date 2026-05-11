Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmak isteyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 15 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. ABD uyruklu Hurishan Bayramalı O. yönetimindeki 16 KKA 830 plakalı motosiklet, sürücü Gamze D. idaresindeki 55 AGF 195 plakalı otomobille çarpıştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak ağır yaralı sürücü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.