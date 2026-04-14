Kaza, saat 22.00 sıralarında Yalı Bulvarı Yunuslar mevkisinde meydana geldi. A.K. (22) idaresindeki 10 LK 058 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Karaoğlu yönetimindeki 35 BVE 018 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.