Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin tankerle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Kadirli Osmaniye Karayolu Anberinarkı köyü girişinde meydana geldi. İ.A. yönetimindeki yakıt tankeri ile karşı yönden gelen Halime Aki yönetimindeki 34 ELS 883 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya yuvarlandı.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞIYORMUŞ

Araçta sıkışan Halime Aki itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Aır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halime Aki yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Halime Aki'nin Toprakkale ilçe nüfus müdürlüğünde memur olduğu ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.