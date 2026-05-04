Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Gökçeören mevkisi T-3 Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara yönüne ilerleyen B.D. yönetimindeki 81 ACM 376 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere ardından tünelin beton duvarına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle B.D., sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık personelinin kontrollerinde B.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. B.D.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.