İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren 35'inci hafta kapanış mücadelesi nefes kesti.

Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'a konuk olan Manchester City son dakika golüyle zorlu deplasmanda puanı kurtardı. Karşılaşmaya Jeremy Doku damga vurdu.

MANCHESTER CITY DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İlk dakikadan itibaren kıran kırana geçen mücadelede Manchester City 43'te Belçikalı yıldızı Doku'nun golüyle devreye 1-0 önde girdi.

EVERTON PEŞ PEŞE BULDUĞU GOLLERLE GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda ise Everton rüzgarı esti. Thiemo Barry 68'te skora dengeyi getirirken yalnızca 5 dakika sonra sahneye çıkan Jake O Brien Everton'ı öne geçiren golü kaydetti.

EVERTON'IN GOLÜNE HAALAND SANTRADAN CEVAP VERDİ

Mücadelede son bölüme girilirken Barry kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atarak farkı ikiye çıkardı. Ancak hızlı reaksiyon gösteren Manchester City bu gole santradan cevap verdi. Kovacevic'in derin pasında Haaland kaleciyle karşı karşıya pozisyonu gole çevirerek 83'de geri dönüş umutlarını yeşertti.

MANCHESTER CITY DOKU İLE 1 PUANI KURTARDI

Son dakikaları nefes kesen karşılaşmanın uzatma anlarında Manchester City son atakta korner kazandı. Ceza sahası içerisine yapılan ortada Jeremy Doku topla buluşarak şut açısı yarattı ve harika bir vuruşla ağları havalandırdı.

Bu golle birlikte zorlu rakibi karşısında galibiyete çok yaklaşan Everton yıkılırken Manchester City ise en azından 1 puanı hanesine yazdırmanın sevincini yaşadı.

ZİRVEDE PUAN FARKI AÇILDI

Puanını 71'e yükselten Manchester City maç eksiği bulunmasına rağmen lider Arsenal ile arasında 5 puanlık fark oluştu. Guardiola'nın ekibi haftaya Brentford'u konuk edecek.