Galatasaray’da Samsunspor mağlubiyetinin ardından Mario Lemina ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Gabonlu orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki kritik madde devreye girdi.

LEMINA'NIN SÖZLEŞMESİ OTOMATİK UZADI

Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor karşısına ilk 11’de çıkan Lemina, sözleşmesinde yer alan “maç yüzdesi” şartını yerine getirdi. Bu maddeye göre oyuncunun resmi maçların %60’ında ilk 11’de yer alması gerekiyordu.

Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Lemina, Samsunspor mücadelesiyle birlikte bu sezon 32. kez ilk 11’de sahaya çıktı. Böylece sözleşmesindeki özel şart karşılanmış oldu.

Söz konusu maddenin devreye girmesiyle birlikte 30 yaşındaki futbolcunun kontratı otomatik olarak 1 yıl daha uzadı.